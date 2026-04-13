Апрельское тепло и дожди ожидаются в Москве в течение недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В Москву придет апрельское тепло после нескольких дней сильного похолодания. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, а также возможны кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 10 – плюс 13 градусов, что чуть выше климатической нормы апреля", – написал он.

Синоптик уточнил, что кратковременный дождь возможен во вторник, среду и субботу, 14, 15 и 18 апреля. Ночью температура воздуха может снижаться до плюс 2–7 градусов, а днем держаться на уровне плюс 13–18 градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

