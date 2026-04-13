РИА Новости: взрывы прозвучали в Кировограде на Украине

Взрывы прогремели в Кировограде на Украине на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Местные власти пока никак не комментировали произошедшее. На момент публикации в городе уже отменили режим воздушной тревоги. Вместе с тем сирены продолжают звучать в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, завершилось в зоне СВО. Пауза в боевых действиях действовала с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

По данным Минобороны РФ, украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхальное перемирие. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.