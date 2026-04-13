Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 04:39

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: взрывы прозвучали в Кировограде на Украине

Серия взрывов прогремела в Кировограде на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в Кировограде на Украине на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Местные власти пока никак не комментировали произошедшее. На момент публикации в городе уже отменили режим воздушной тревоги. Вместе с тем сирены продолжают звучать в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, завершилось в зоне СВО. Пауза в боевых действиях действовала с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

По данным Минобороны РФ, украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхальное перемирие. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.

ВС РФ начали продвигаться почти на всей линии фронта в ДНР

Читайте также


политика

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика