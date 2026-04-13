01:07

Главком армии Уганды потребовал от Турции 1 млрд долларов и красивую жену

Фото: ТАСС/AP/Hajarah Nalwadda

Сын президента Уганды и главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции выплатить 1 миллиард долларов "дивидендов" и отправить ему самую красивую турецкую женщину в жены.

Соответствующий пост он разместил в соцсети X, однако спустя время публикация была удалена. Скриншот поста опубликовало издание India Today.

Кайнеругаба обвинил Анкару в получении прибыли от сделок с инфраструктурой в Сомали и от работы портов и аэропортов в столице африканского государства – городе Могадишо. В связи с этим он требует от турецких властей "дивиденды от продажи ценных бумаг".

"В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране!" – добавил военнослужащий.

Он подчеркнул, что отказ от требований приведет к тому, что Уганда запретит авиакомпании Turkish Airlines полеты в своем воздушном пространстве и разорвет дипотношения с Анкарой. На исполнение требований Кайнеругаба отвел 30 дней. Он также посоветовал гражданам своей страны избегать любых поездок в Турцию.

Уганда в соответствии с миссиями Африканского союза проводит в Сомали борьбу с боевиками террористических организаций.

Ранее стало известно, что страны Африканского союза готовят иск в Международный суд ООН с требованием репараций от европейских государств за эпоху работорговли.

Африканские государства намерены привлечь к ответственности бывшие колониальные державы, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности.

Уточняется, что вдохновением для них послужила успешная юридическая кампания Маврикия, которая заставила Великобританию вернуть острова Чагос.

политиказа рубежом

