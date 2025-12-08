Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:19

Политика

Президент Бенина Талон заявил, что военные зачистили страну от мятежников

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Военнослужащие Бенина смогли зачистить страну от участников неудавшейся попытки госпереворота. Об этом заявил президент западноафриканской страны Патрис Талон, передает канал BeninTV.

С обращением также выступил глава МВД Бенина Алассан Сейду. Он сообщил, что утром 7 декабря небольшая группа солдат подняла мятеж "с целью дестабилизировать государство и его институты". Однако армия Бенина и ее руководство остались верными республике.

"Их ответные действия позволили сохранить контроль над ситуацией и сорвать заговор. Поэтому правительство призывает население продолжать заниматься своими обычными делами", – добавил Сейду.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) заявили, что направят в Бенин силы быстрого реагирования, которые помогут восстановить порядок в стране после попытки госпереворота.

Ранее группа военных объявила в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина о том, что якобы захватила власть в стране, сместив президента республики. По данным СМИ, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован мятежниками, однако Талон находился в безопасности.

В посольстве РФ рекомендовали россиянам в Бенине оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. С 8 по 11 декабря консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика