00:19Политика
Президент Бенина Талон заявил, что военные зачистили страну от мятежников
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Военнослужащие Бенина смогли зачистить страну от участников неудавшейся попытки госпереворота. Об этом заявил президент западноафриканской страны Патрис Талон, передает канал BeninTV.
С обращением также выступил глава МВД Бенина Алассан Сейду. Он сообщил, что утром 7 декабря небольшая группа солдат подняла мятеж "с целью дестабилизировать государство и его институты". Однако армия Бенина и ее руководство остались верными республике.
"Их ответные действия позволили сохранить контроль над ситуацией и сорвать заговор. Поэтому правительство призывает население продолжать заниматься своими обычными делами", – добавил Сейду.
В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) заявили, что направят в Бенин силы быстрого реагирования, которые помогут восстановить порядок в стране после попытки госпереворота.
Ранее группа военных объявила в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина о том, что якобы захватила власть в стране, сместив президента республики. По данным СМИ, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован мятежниками, однако Талон находился в безопасности.
В посольстве РФ рекомендовали россиянам в Бенине оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. С 8 по 11 декабря консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам.