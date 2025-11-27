Посольство РФ: столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных

Фото: TASS/AP/Darcicio Barbosa

Российское посольство сообщило ТАСС, что столицу Гвинеи-Бисау полностью контролируют военные.

Кроме того, подразделениями полиции быстрого реагирования перекрыты отдельные магистрали, а на выездах из города и по пути в аэропорт стоят блокпосты. На перекрестках также размещены военные патрули.

Помимо этого, банки, рынки, магазины и иные учреждения пока не работают. По этим причинам на улицах практически нет людей.

Вместе с тем диппредставительство уточнило, что не видит угроз для посольства, сотрудников ведомства и россиян. Дипломаты продолжают поддерживать связь с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний, а также контролировать ситуацию.

23 ноября в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых действующий президент страны Умару Сиссоко Эмбало и другой кандидат Фернандо Диаш де Кошта объявили себя победителями. Официальное оглашение результатов должно было состояться в четверг, 27 ноября.

Однако 26 ноября лидер Гвинеи-Бисау сообщил, что его арестовали на рабочем месте. По его словам, произошел госпереворот, который осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.

Помимо этого, посольство РФ сообщало о захвате здания ЦИК. Также были арестованы глава Генштаба Биаге На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и глава МВД Ботче Канде. Помимо этого, СМИ сообщали об аресте лидера ведущей оппозиционной Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуша Симойша Перейры и кандидата от этой партии на выборах Диаша де Кошты.

На фоне случившегося посольство России в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности, а захватившие власть в стране военные сформировали высшее командование, с помощью которого будет осуществляться управление государством и будет восстановлен порядок.

