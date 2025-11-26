Военные в Гвинее-Бисау создали высшее командование по управлению страной

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Военные, которые в рамках госпереворота взяли под контроль власть в Гвинее-Бисау, сформировали высшее командование. Об этом сообщил бригадный генерал Денис Н'Канья во время выступления по национальному телевидению, передает ТАСС.

По его словам, командование станет верховным органом, который до дальнейшего уведомления будет не только управлять страной, но и восстановит порядок. При этом не разглашается, кто будет руководить данной структурой.

К настоящему моменту в государстве прекращена деятельность всех гражданских институтов, закрыты госграницы, вечером введен комендантский час, приостановлена работа СМИ, а также не ведется подсчет голосов на президентских и парламентских выборах, которые прошли 23 ноября.

По итогам выборов действующий президент страны Умару Сиссоко Эмбало и другой кандидат Фернандо Диаш де Кошта объявили себя победителями. Официальное оглашение результатов должно было состояться в четверг, 27 ноября.

Однако 26 ноября лидер Гвинеи-Бисау сообщил, что его арестовали на рабочем месте. По его словам, произошел госпереворот, который осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.

Помимо этого, посольство РФ сообщало о захвате здания ЦИК. Также были арестованы глава Генштаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде.

По данным СМИ, под арестом оказался и лидер ведущей оппозиционной Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра, а также кандидат от этой партии на состоявшихся выборах Диаш де Кошта. Их местонахождение неизвестно.

На фоне происходящего диппредставительство России в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности. Ведомство поддерживает связь с соотечественниками и представительствами коммерческих компаний, а также следит за развитием событий.

