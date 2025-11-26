Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 21:35

Политика

Президент Нигерии объявил в стране режим ЧС в области безопасности

Фото: 123RF.com/blinow61

Президент Нигерии Бола Тинубу ввел в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области безопасности и приказал начать набор 20 тысяч новобранцев в полицию. Такое решение глава государства принял из-за участившихся атак и похищений, сообщает газета Punch со ссылкой на офис президента.

Уточняется, что полиция страны должна увеличить штат до 50 тысяч человек. Временной тренировочной площадкой для новобранцев будут лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).

Ранее не менее 55 человек погибли в результате нападения джихадистов на северо-востоке Нигерии. По данным СМИ, они штурмовали город Дарул-Джама. В нем расположена военная база на границе страны с Камеруном.

До этого около 50 военных погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в коммуне Булса на северо-востоке Буркина-Фасо.

В организации нападения подозревают группировку джихадистов "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая связана с "Аль-Каидой" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). В нападении могли участвовать около 100 боевиков, которые разграбили и сожгли базу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика