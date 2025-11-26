Президент Нигерии объявил в стране режим ЧС в области безопасности

Фото: 123RF.com/blinow61

Президент Нигерии Бола Тинубу ввел в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области безопасности и приказал начать набор 20 тысяч новобранцев в полицию. Такое решение глава государства принял из-за участившихся атак и похищений, сообщает газета Punch со ссылкой на офис президента.

Уточняется, что полиция страны должна увеличить штат до 50 тысяч человек. Временной тренировочной площадкой для новобранцев будут лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).

Ранее не менее 55 человек погибли в результате нападения джихадистов на северо-востоке Нигерии. По данным СМИ, они штурмовали город Дарул-Джама. В нем расположена военная база на границе страны с Камеруном.

До этого около 50 военных погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в коммуне Булса на северо-востоке Буркина-Фасо.

В организации нападения подозревают группировку джихадистов "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая связана с "Аль-Каидой" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). В нападении могли участвовать около 100 боевиков, которые разграбили и сожгли базу.

