AFP: минимум 55 человек в Нигерии погибли в результате нападения джихадистов

Фото: Photo by Adam Abu-bashal/Anadolu via Getty Images

Не менее 55 человек погибли в результате нападения джихадистов на северо-востоке Нигерии, передает AFP.

По данным СМИ, джихадисты штурмовали город Дарул-Джама. В нем расположена военная база на границе страны с Камеруном. Отмечается, что среди погибших было 5 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что около 50 военных погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в коммуне Булса на северо-востоке Буркина-Фасо.

В организации нападения подозревают группировку джихадистов "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая связана с "Аль-Каидой" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). В нападении могли участвовать около 100 боевиков, которые разграбили и сожгли базу.

