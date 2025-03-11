AFP: боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане

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Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.

"Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", – сказал высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.

Ранее полиция задержала заключенного, который взял в заложники сотрудников тюрьмы коммуны Арль на юге Франции. Как сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен, 37-летний мужчина вооружился холодным оружием и взял в заложники четырех медиков и одного охранника учреждения.

СМИ писали, что у заключенного могут быть проблемы с психикой.