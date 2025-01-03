Задержан захвативший заложников в тюрьме на юге Франции

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Полиция задержала заключенного, который взял в заложники сотрудников тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен на своей странице в соцсети X.

Инцидент случился 3 декабря, когда неназванный 37-летний мужчина вооружился холодным оружием и взял в заложники четырех медиков и одного охранника учреждения. СМИ писали, что у заключенного могут быть проблемы с психикой.

Ранее, при стрельбе на севере Франции, погибли четверо человек – два агента безопасности и два мигранта. Это случилось в разных местах у города Дюнкерк 14 декабря 2024 года. Объявивший себя виновником убийств, сдался правоохранителям.

