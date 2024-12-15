Четыре человека, включая 2 полицейских, погибли в стрельбе у Дюнкерка на севере Франции

Фото: 123RF/joseh51

Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Четыре человека были убиты в результате стрельбы в Лон-Плаж, около Дюнкерка в субботу, 14 декабря... два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах", – указано в сообщении.

В полиции сообщили, что человек, объявивший себя виновником этих убийств, сдался правоохранителям. Там уточнили, что он также признался еще в одном убийстве, совершенном в этот же день в другой расположенной недалеко от Дюнкерка коммуне Ворму.

Обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступника, выясняются.

В ноябре один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама. Правоохранителям удалось задержать 25-летнего мужчину, попытавшегося сбежать с места преступления с ружьем, модифицированным в пулемет.

Еще один инцидент со стрельбой произошел в октябре в округе Холмс американского штата Миссисипи: два человека открыли огонь по толпе из более чем 200 человек, которые праздновали на открытом воздухе победу школы округа в футбольном матче.