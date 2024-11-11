Один человек погиб и 16 пострадали при стрельбе в университете штата Алабама

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Один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама. Об этом заявили алабамские правоохранители в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября. Восемнадцатилетний юноша скончался на месте происшествия. В больницу госпитализировали 12 пострадавших, еще четверо получили неогнестрельные ранения.

Правоохранителям удалось задержать 25-летнего мужчину, попытавшегося сбежать с места преступления с ружьем, модифицированным в пулемет. Ему предъявили обвинения во владении оружием.

Ранее три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в округе Холмс американского штата Миссисипи. По данным СМИ, двум погибшим было 19 лет, еще одному – 25 лет.

Еще один инцидент со стрельбой произошел до этого в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. В результате произошедшего один человек пострадал.