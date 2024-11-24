Reuters: полицейские убили стрелявшего у посольства Израиля в Иордании

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Боевик, устроивший стрельбу около израильского посольства в Иордании, был ликвидирован в результате перестрелки с сотрудниками полиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местных органах безопасности.

Уточняется, что в результате перестрелки также ранения получили трое правоохранителей.

Стрельба произошла около посольства Израиля в столице Иордании Аммане в ночь на 24 ноября. Местных жителей сразу призвали не выходить из своих домов.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи. По информации СМИ, в этом районе часто проходят демонстрации против Израиля.