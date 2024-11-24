Reuters: звуки стрельбы слышны около посольства Израиля в Иордании

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Стрельба произошла около посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Полиция оцепила район, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

На место приехали машины скорой помощи. Правоохранители призвали местных жителей оставаться в своих домах, пока полиция не нашла преступников.

Издание отмечает, что в этом районе часто проходят демонстрации против Израиля.

Ранее неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой в Стамбуле в Турции. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Еще один инцидент со стрельбой произошел до этого в американском штате Алабама. Мужчина открыл стрельбу в кампусе университета Таскиги, в результате чего один человек погиб и еще 16 получили ранения.