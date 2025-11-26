Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших в результате событий в Гвинее-Бисау

Фото: TASS/AP/Darcicio Barbosa

Посольство РФ в Гвинее-Бисау пока не получало сведений о российских гражданах, которые могли пострадать во время госпереворота в стране. Информацию от диппредставительства передает РИА Новости.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли всеобщие выборы, по итогам которых действующий президент страны Умару Сиссоко Эмбало и другой кандидат Фернанду Диаш объявили себя победителями. Официальное оглашение результатов должно было состояться в четверг, 27 ноября.

Однако 26 ноября действующий президент Гвинеи-Бисау рассказал, что его арестовали на рабочем месте люди в военной форме. По его словам, госпереворот осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.

По данным СМИ, власть в Гвинее-Бисау захватили военные. Они объявили о приостановке избирательных кампаний и закрытии госграниц. Помимо этого, посольство РФ сообщало о захвате здания ЦИК.

На фоне происходящего диппредставительство России в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности. Ведомство поддерживает связь с соотечественниками и представительствами коммерческих компаний, а также следит за развитием событий.

