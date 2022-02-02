Одиннадцать человек погибли при попытке переворота в Гвинее-Бисау – СМИ

02 февраля, 22:48
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Жертвами попытки вооруженного государственного переворота в Гвинее-Бисау стали не менее 11 человек. Об этом сообщает агентство France Press.
В качестве спикера информагентство называет представителя правительства и министра туризма Гвинеи-Бисау Фернандо Ваза.
"Правительство скорбит… в связи с потерей 11 храбрых людей во время нападения. Одиннадцать жертв – солдаты, члены полувоенных формирований, четверо гражданских, включая высокопоставленного члена министерства сельского хозяйства и его водителя", – указано в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Гвинее-Бисау была предпринята попытка государственного переворота. Вооруженные люди ворвались в здание правительства и выгнали оттуда членов кабмина. Президент страны некоторое время был в заложниках, позже его освободили.
МИД РФ выразило тревогу и озабоченность в связи с событиями в Гвинее-Бисау. В ведомстве напомнили, что принципиально не поддерживают какие-либо неконституционные попытки смены власти.
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