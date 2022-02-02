МИД РФ выразило тревогу и озабоченность в связи с событиями в Гвинее-Бисау

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Министерство иностранных дел РФ распространило заявление о ситуации в Гвинее-Бисау. Об этом сообщает ТАСС.

"В Москве выражают тревогу и озабоченность в связи с последними событиями в дружественной нам Республике Гвинея-Бисау", – заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что власти РФ принципиально не принимают попытки неконституционной смены власти в других государствах. Политические силы Гвинеи-Бисау попросили воздержаться от насилия и перейти к диалогу.

Накануне сообщалось, что в Гвинее-Бисау была предпринята попытка государственного переворота. Вооруженные люди ворвались в здание правительства. СМИ сообщали, что мятежники также удерживали в заложниках президента и премьер-министра страны, позже их освободили.