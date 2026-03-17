17 марта, 16:05

Происшествия

В Екатеринбурге осудили мужчину, который надругался над ребенком и утопил его 21 год назад

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Екатеринбурге осудили мужчину, который надругался над ребенком и утопил его 21 год назад, сообщает "Радио 1" со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следствия, в апреле 1995 года Борис С. вступил со знакомым в преступный сговор с целью вымогательства. Он воспользовался доверием первоклассника и заманил его в свою машину, после чего отвез на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.

Однако злоумышленник вышел за рамки договоренностей и начал душить ребенка, чтобы скрыть его похищение. Кроме того, он воспользовался его беспомощным состоянием и совершил преступление против половой свободы.

Затем он минимум два раза ударил мальчика по голове предметом, похожим на камень, поместил в полимерный мешок вместе с куском бетона и сбросил в озеро.

На следующий день он вместе с подельником положил в почтовый ящик родителей ребенка записку с угрозами расправы и требованием 50 тысяч долларов.

В результате суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима, а также к моральной компенсации в размере 1 миллиона рублей.

Ранее мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

