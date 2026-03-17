Агроном Терентьев: томаты лучше сеять с 1 по 15 апреля

Российским дачникам стоит отказаться от привычки сеять томаты как можно раньше, поскольку данная стратегия ведет к ослаблению рассады. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

Как объяснил эксперт, в таком случае растения вытягиваются, формируют тонкие стебли и бледные листья. Такие саженцы плохо развиваются и слабо питают плоды. Более того, зачастую они получают солнечные ожоги после пересадки.

В качестве оптимального окна Терентьев рекомендует период с 1 по 15 апреля. Именно эти даты позволят получить к концу мая здоровые, приземистые растения, отличающиеся высокой устойчивостью к болезням. Помимо этого, в этом методе дачникам не придется прибегать к обработкам от фитофтороза биопрепаратами.

Ранее садовод Андрей Туманов поделился секретами подготовки деревьев к весеннему сезону. По его словам, провести обрезку растений и позаботиться о дренажных канавах нужно в марте, чтобы деревья и кустарники успешно развивались в новом сезоне.

Кроме того, важно вовремя согнать воду с участка после прошедшей аномально снежной зимы. В противном случае корни деревьев начнут загнивать, вследствие чего растения могут заболеть и даже погибнуть, предупредил эксперт.