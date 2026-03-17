Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 16:14

Политика

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков объявлен в розыск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kolpakov

Главный редактор интернет-СМИ "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Иван Колпаков объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

В карточке журналиста указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно – не уточняется.

В апреле прошлого года в отношении Колпакова завели административное дело. Его обвинили по статье 20.33 КоАП ("Участие в деятельности нежелательной организации").

Также уголовное дело возбудили против журналиста "Медузы" Андрея Перцова. Отмечалось, что ранее он привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, однако, находясь за пределами России, продолжил работать на нее в качестве корреспондента.

До этого Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице "Медузы" Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. Помимо этого, ей запретили в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика