Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков объявлен в розыск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kolpakov

Главный редактор интернет-СМИ "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Иван Колпаков объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

В карточке журналиста указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно – не уточняется.

В апреле прошлого года в отношении Колпакова завели административное дело. Его обвинили по статье 20.33 КоАП ("Участие в деятельности нежелательной организации").

Также уголовное дело возбудили против журналиста "Медузы" Андрея Перцова. Отмечалось, что ранее он привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, однако, находясь за пределами России, продолжил работать на нее в качестве корреспондента.

До этого Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице "Медузы" Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. Помимо этого, ей запретили в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.