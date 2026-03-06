График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:57

Бывший журналист "Эха Москвы" Антон Рубин объявлен в розыск

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший сотрудник "Эха Москвы" в Самаре Антон Рубин (признан иноагентом в России) внесен в базу разыскиваемых МВД России.

"Разыскивается по статье УК", – сказано в ней.

По какой статье ведется розыск, не уточняется. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что основанием стало уголовное дело о фейках против российской армии, которое возбудили в отношении журналиста.

Рубин раньше работал ведущим "Эха Москвы" в Самаре. В январе 2025 года его внесли в реестр иноагентов. На данный момент он проживает за пределами России.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице "Медузы" Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Помимо этого, ей запретили в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

