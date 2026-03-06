График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:41

Экономика

Международные резервы России снизились на 2,91% в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международные резервы России на 1 марта достигли отметки в 809,308 миллиарда долларов, что оказалось на 2,91% (24,264 миллиарда долларов) меньше, чем на начало февраля, следует из данных Центробанка.

Согласно документам, объем валютных резервов за предыдущий месяц уменьшился на 1,3%, до 425,283 миллиарда долларов. В то же время стоимость монетарного золота снизилась на 4,64% и составила 384,025 миллиарда.

Тем не менее под конец февраля показатели российских международных резервов находились на уровне 811,1 миллиарда долларов. Таким образом, они увеличились за неделю на 13,9 миллиарда.

В процентном соотношении рост составил 1,7%. Основной причиной высоких показателей названа положительная переоценка активов.

Москвичи инвестировали в золото более 6 млрд рублей в январе 2026 года

