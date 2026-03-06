МО Финляндии выразило готовность к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Власти Финляндии допускают протест России из-за планов по снятию запрета на транзит ядерного оружия. Об этом Yle заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.

"Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – сказал глава оборонного ведомства.

По словам министра, изменение в законе поспособствует уменьшению риска того, что Хельсинки окажутся объектом якобы боевой активности с российской стороны.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Финляндии может отменить запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. По данным источников гостелерадиокомпании, законопроект находится на рассмотрении министерства обороны.

Журналисты указывали, что соответствующую тему обсуждают в контексте членства Финляндии в НАТО, а на решение оказывает влияние геополитическая неопределенность в регионе.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что, если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин.

