МВД объявило в розыск журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"

Фото: ТАСС/РБК/Олег Яковлев

МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста Дмитрия Кузнеца, работавшего на интернет-СМИ "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на базу ведомства.

Против мужчины возбуждено дело об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Более того, в материалах прокуратуры указывалось, что ранее Кузнец уже привлекался к административной ответственности за участие в деятельности Limited liability company Medusa Project.

По данным ведомства, на страницах издания в социальных сетях были представлены шесть аудиозаписей с участием журналиста, в которых он занимается распространением информации о событиях, происходящих на территории России.

Ранее следователи завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента против блогера Максима Каца (признан иноагентом в РФ). Отмечалось, что он дважды за прошедший год привлекался к административной ответственности по этой причине.