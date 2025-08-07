07 августа, 13:59Политика
МВД объявило в розыск журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"
Фото: ТАСС/РБК/Олег Яковлев
МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста Дмитрия Кузнеца, работавшего на интернет-СМИ "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на базу ведомства.
Против мужчины возбуждено дело об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Более того, в материалах прокуратуры указывалось, что ранее Кузнец уже привлекался к административной ответственности за участие в деятельности Limited liability company Medusa Project.
По данным ведомства, на страницах издания в социальных сетях были представлены шесть аудиозаписей с участием журналиста, в которых он занимается распространением информации о событиях, происходящих на территории России.
Ранее следователи завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента против блогера Максима Каца (признан иноагентом в РФ). Отмечалось, что он дважды за прошедший год привлекался к административной ответственности по этой причине.