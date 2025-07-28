Осужденный за фейки о ВС РФ журналист Колезев переобъявлен в розыск

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков (Дмитрий Колезев признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), ранее осужденный за распространение фейков о российской армии, переобъявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Переобъявлен, ранее разыскивался", – уточняется в базе ведомства.

Колезев, занимающий должность главного редактора Republic (признано СМИ-иноагентом в РФ), был объявлен в уголовный розыск в ноябре 2022 года. Конкретная статья, по которой искали журналиста, при этом не указывалась.

После этого его заочно приговорили к 7,5 года колонии. В частности, журналиста признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

В конце июля 2025 года Колезев был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сейчас он проживает за границей, куда уехал после начала СВО.