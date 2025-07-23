Карточка рэпера Face исчезла из базы розыска МВД

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Иван Дремин признан в РФ иноагентом)

Карточка рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, признан в РФ иноагентом) исчезла из базы розыска российского МВД, сообщается на сайте ведомства.

При попытке найти музыканта в базе появляется уведомление, что по указанному запросу нет информации.

Уехавший из России рэпер был объявлен в федеральный розыск 18 июля. Уточнялось, что это могло быть связано с уголовным делом за нарушение закона об иностранных агентах.

В правоохранительных органах рассказали, что Face имеет в РФ задолженность в размере более 127 тысяч рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним.

Российский Минюст включил Дремина в реестр иноагентов в апреле 2022 года.