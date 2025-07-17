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17 июля, 16:46

Происшествия

Основательница сети кафе "Андерсон" Татулова объявлена в розыск

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Анастасия Татулова признана иноагентом в РФ)

Основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова (внесена в реестр иноагентов в РФ) объявлена в розыск, следует из базы розыска МВД.

Женщина разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Татулову в октябре прошлого года признали иностранным агентом по причине того, что она оказывала информационную поддержку другим иноагентам, а также выкладывала в Сеть публикации, направленные на критику СВО.

В судебных материалах сообщалось, что женщина с декабря 2023 года по февраль 2024 года помогала распространять информацию и материалы лиц, внесенных в реестр иностранных агентов.

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