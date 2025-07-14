Объявленный в розыск сын режиссера "Моей прекрасной няни" имеет долги в России

Фото: vk.com/Василий Кирющенко (Василий Кирющенко внесен в перечень террористов и экстремистов)

Объявленный в розыск сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня" и один из лидеров организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов) имеет долги по кредиту почти на 136 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, Кирющенко взял в Московском кредитном банке и не выплатил его в установленный срок. В отношении мужчины открыто три исполнительных производства. В настоящее время все они прекращены из-за невозможности взыскания долга по исполнительному документу.

Кирющенко был объявлен в розыск в РФ по уголовной статье. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Других подробностей в правоохранительных органах не раскрывают.

В июне 2025 года Росфинмониторинг внес Кирющенко в перечень террористов и экстремистов. Его обвиняют в призывах к терроризму и участию в террористической организации.