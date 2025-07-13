Сын режиссера "Моей прекрасной няни" объявлен в розыск в РФ

Фото: vk.com/Василий Кирющенко (Василий Кирющенко внесен в перечень террористов и экстремистов)

Сын режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, один из лидеров организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов) объявлен в розыск в РФ. Об этом следует из базы данных розыска МВД.

Уточняется, его разыскивают по уголовной статье, но других подробностей не сообщается. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Кирющенко объявлен в розыск из-за уголовного дела о призывах к терроризму и обеспечения деятельности террористической организации.

До этого российские силовики задержали мужчину, который передавал украинским спецслужбам данные об объектах ПВО в Калужской области. По данным ФСБ, мужчина поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины с сентября 2023 года.

Кроме того, по заданию иностранного государства он изучал управление ударными БПЛА. На допросе задержанный дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

