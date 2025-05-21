ФСБ задержала мужчину за сбор данных о ПВО в Калужской области

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Силовики задержали россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные об объектах ПВО в Калужской области и изучал управление ударными БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ЦОС, мужчина в сентября 2023 года с помощью мессенджера Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения он согласился помочь иностранному государству и выполнял задание по установлению местонахождения систем ПВО в Калужской области.

На допросе, видео которого распространила ФСБ, задержанный дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

"Вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины", – уточнил он.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух севастопольцев по подозрению в госизмене. По данным следствия, задержанные собирали информацию о расположении ВС РФ, военной техники и ПВО в городе. Возбуждены уголовные дела, мужчинам может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.