Иностранец задержан за попытку поджечь кафедральный собор в Барнауле

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Иностранный граждан задержан в Барнауле за попытку поджечь кафедральный собор. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по Алтайскому краю.

По версии спецслужб, иностранец 2004 года рождения действовал в интересах международной террористической организации. Для дестабилизации деятельности органов власти он попытался поджечь храм при помощи канистры с дизельным топливом.



Мужчина не смог завершить преступление, так как был задержан сотрудниками ФСБ на месте инцидента. Возбуждено уголовное дело, суд избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области по подозрению в подготовке захвата администрации Волгограда. Также мужчину подозревают в передаче Украине данных об осужденных, которые отправлялись в зону СВО.

Фигурант уголовного дела также планировал получить от украинских кураторов финансовую поддержку и оружие, чтобы захватить администрацию Волгограда. Но в итоге сотрудникам ФСБ удалось не допустить это.

