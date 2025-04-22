ФСБ задержала мужчину, планировавшего захватить мэрию Волгограда

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области по подозрению в подготовке захвата администрации Волгограда, а также в передаче Украине информации об осужденных, которых отправляли в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По данным следствия, мужчина установил контакт с членами признанных террористическими на территории РФ организаций, подконтрольных ГУР Минобороны Украины. Россиянин передавал им сведения об осужденных, которые отправились в зону спецоперации.

Мужчина также планировал получить от украинских кураторов финансовую поддержку и оружие для захвата администрации Волгограда, однако сотрудникам ФСБ удалось нарушить его планы.

На него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове. Житель Симферополя передавал данные украинской стороне при помощи мессенджера Telegram.

Еще один агент СБУ был задержан при попытке подрыва административного здания в Новороссийске. Иностранный гражданин 2000 года рождения был завербован представителями Украины через интернет-мессенджеры в декабре прошлого года.