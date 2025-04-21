ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ данных о военных объектах

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выяснилось, что житель Симферополя передавал данные украинской стороне при помощи мессенджера Telegram. Также установлено, что он действовал по заданию своего куратора. В ходе допроса задержанный объяснил, что в сентябре 2022 года с ним связался бывший одноклассник.

"Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он просил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий, это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить", – сказал мужчина на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

В частности, фигурант сообщал о прохождении железнодорожных эшелонов через Симферопольский вокзал, о технике ПВО и радиолокационных станциях. Кроме того, задержанный передал Украине данные об оборонительных сооружениях, которые находились в парке в поселке Форос. Мужчина объяснил, что он вместе с женой изначально заехал туда для прогулки.

"Гуляя в парке, мы увидели оборонные сооружения, то есть мешки, уложенные там в виде бойницы. Я это все сфотографировал и через неделю отправил ему фотографии", – сказал задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Его заключили под стражу.

Ранее российские спецслужбы смогли задержать агента СБУ при попытке подрыва административного здания в Новороссийске. Гражданин 2000 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через интернет-мессенджеры в декабре 2024 года.

Ему предложили денежное вознаграждение за сбор информации о местонахождении кораблей Черноморского флота и российских военных на территории Краснодарского края, а также за совершение терактов.

