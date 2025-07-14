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14 июля, 14:46

Происшествия

МВД объявило писателя Быкова в розыск

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Дмитрий Быков признан в РФ СМИ-иноагентом)

МВД России объявило писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе ведомства.

"Быков Дмитрий Львович. Разыскивается по статье УК", – указано в базе без уточнения конкретной статьи, по которой ведется розыск.

Ранее в отношении Быкова составили административный протокол за участие в деятельности нежелательной организации. Ему грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

До этого столичный суд оштрафовал писателя на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иноагентов. Протокол был составлен Роскомнадзором.

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