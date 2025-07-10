Бизнесмен Евгений Чичваркин объявлен розыск в России

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth (Евгений Чичваркин внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ)

Российский предприниматель и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ) объявлен в розыск. Это следует из данных базы розыска МВД России.

Бизнесмена разыскивают по статье Уголовного кодекса России. При этом ее конкретное название не уточняется.

В прошлом году движение "Зов народа" обратилось в Следственный комитет России с требованием признать Чичваркина спонсором терроризма и возбудить в отношении него уголовное дело о госизмене.

По словам главы общественного движения Сергея Зайцева, предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют украинских военнослужащих. В результате бизнесмена обвинили в участии в организации, признанной в РФ нежелательной.

Спустя время московская прокуратура инициировала уголовное преследование Чичваркина. Ведомство пояснило, что предприниматель был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В частности, с 4 по 12 марта 2025 года он, находясь за пределами РФ, публиковал материалы в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

