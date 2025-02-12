Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Пессиса

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Тверской суд Москвы заочно арестовал занимавшегося проектом возрождения бренда спорткаров Spyker бизнесмена Михаила Пессиса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Срок его заключения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции на территорию России, уточнили в суде.

Пессис 10 февраля был объявлен в международный розыск. Тогда же следствие ходатайствовало об избрании заочной меры пресечения в отношении него.

СМИ писали, что Пессис был партнером миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. В 2020 году нидерландская компания планировала возобновить производство. Пессис и Ротенберг стали инвесторами.

