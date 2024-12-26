Связанное с олигархом Коломойским объединение внесено в список террористов

Фото: РИА Новости (Игорь Коломойский внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов организацию, участником которой числится украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сказано на сайте ведомства.

Также из перечня следует, что в объединение входят Павел Шитов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), родившийся в Смоленской области, и нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Limited, зарегистрированная в Великобритании.

В сентябре 2023 года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен.

Позже правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения Коломойскому в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В ноябре того же года распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость Коломойского в поселке Партенит в Алуште. В марте 2024-го Кошехабльский суд Адыгеи взыскал имущество Коломойского и его партнеров в доход РФ.

