Руководители Sincere Systems Group задержаны за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group. Они подозреваются в мошенничестве на 100 миллионов долларов, передает пресс-служба МВД РФ в телеграм-канале.

По предварительным данным, задержанные организовали сеть представительств в разных российских субъектах, а их сотрудники искали клиентов и проводили с ними семинары, вебинары и собрания. Посетителей таких мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле ИИ, пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она рассказала, что согласившимся инвестировать обещали доход до 30% в месяц. При этом потенциальным вкладчикам показывали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.

Однако полученные организаторами схемы деньги направлялись на разные криптовалютные биржи, продолжила Волк. По ее словам, одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денег, который получили лидеры проекта у россиян, превысил 100 миллионов долларов, уточнила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Двое предполагаемых организаторов заключены под стражу. Еще 30 человек доставлялись в подразделения полиции для проведения следственных действий.

Ранее столичный суд приговорил бизнесмена Эдуарда Киценко к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда. Кроме того, судья удовлетворил гражданский иск потерпевшего, однако его детали не раскрывались.