Суд в Москве приговорил бизнесмена Киценко к пяти годам колонии за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Симоновский районный суд Москвы приговорил бизнесмена Эдуарда Киценко к пяти годам колонии, признав его вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Предприниматель был взят под стражу в зале суда. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего, но его детали не раскрываются.

Ранее суд назначил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву 13 лет колонии, признав его вину в двух эпизодах растраты средств и мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, бывшему гендиректору ООО "СКА-Арена" Игорю Забирану, который является вторым фигурантом этого дела, назначили 7,5 года колонии.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Он также являлся экс-гендиректором "Стройтрансгаза" – генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Данный объект должны были сдать в эксплуатацию осенью 2022 года, однако этого не произошло.

