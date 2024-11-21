Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга к 13 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы назначил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву 13 лет колонии, признав его вину в двух эпизодах растраты средств и в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, бывшему гендиректору ООО "СКА-Арена" Игорю Забирану, который является вторым фигурантом этого дела, назначили 7,5 года колонии.

В судебной инстанции добавили, что также Лавленцев должен будет выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей, а Забиран – 54 миллиона. Помимо этого, суд взыскал с бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга 2,685 миллиарда рублей в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко из-за ущерба, который был причинен ему Лавленцевым по делу о растрате.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Он также являлся экс-гендиректором "Стройтрансгаза" – генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Данный объект должны были сдать в эксплуатацию осенью 2022 года, однако этого до сих пор не произошло.

Ранее суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

По данным СК, фигуранты похитили комплекс из 24 объектов недвижимости в 2021 году. Они сделали это во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов.

