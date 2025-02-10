Инвестор бренда спорткаров Spyker Пессис объявлен в розыск

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Следователи объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса, который занимался проектом возрождения бренда спорткаров Spyker. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В связи с тем, что обвиняемый покинул территорию РФ, следствие настаивает на избрании в отношении него заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Как пишет РБК, Пессис был партнером миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. В 2020 году нидерландская компания планировала возобновить производство. Пессис и Ротенберг стали инвесторами.

Ранее следователи объявили в международный розыск номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Активы украинского бизнесмена, покинувшего территорию России, арестованы. По данным следствия, Черняк финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националистические подразделения на сумму 1,3 миллиарда рублей за счет своего бизнеса.

Кроме того, в мае прошлого года Ленинский районный суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с основателем Global Spirits. Взыскателем по делу стала Генпрокуратура России. В частности, речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах.

