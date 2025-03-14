Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина

Фото: ТАСС/ZUMA/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в России иноагентом)

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, Чичваркин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. С 4 по 12 марта 2025 года он, находясь за пределами РФ, публиковал сообщения и материалы в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В апреле 2024 года общественное движение "Зов народа" потребовало признать Чичваркина спонсором терроризма. Общественники обратились в СК с требованием возбудить в отношении него уголовное дело о госизмене.

Как уточнил глава движения Сергей Зайцев, предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ. Кроме того, Чичваркина обвинили в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной.