МВД переобъявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина

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МВД России переобъявило в уголовный розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российского ведомства.

Уточняется, что разыскиваемый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным агентства, суды также наложили обеспечительный арест на имущество и активы Шифрина.

Эдуарда Шифрина уже объявляли в уголовный розыск в октябре 2023 года. Бизнесмен стал гражданином России в октябре 2016-го по указу Владимира Путина.

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