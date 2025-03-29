Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Происшествия

МВД переобъявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России переобъявило в уголовный розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российского ведомства.

Уточняется, что разыскиваемый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным агентства, суды также наложили обеспечительный арест на имущество и активы Шифрина.

Эдуарда Шифрина уже объявляли в уголовный розыск в октябре 2023 года. Бизнесмен стал гражданином России в октябре 2016-го по указу Владимира Путина.

Ранее Бутырский суд Москвы заочно приговорил к 10 годам исправительной колонии строгого режима публициста Бориса Стомахина (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика