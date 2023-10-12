МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина

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Бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина объявили в уголовный розыск. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.

Там не уточняется статья. Шифрин стал гражданином РФ в октябре 2016 года по указу Владимира Путина.

До этого Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому. Кроме того, следователи также предъявили обвинения экс-секретарю СНБО Андрею Парубию и бывшему председателю пограничной службы Украины Николаю Литвину.

Ранее в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Их ищут по статье УК.

По данным СК РФ, в 2017 и 2019 годах мужчины командовали операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинская армия осуществила свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и получили травмы 154 человека. Российские следователи предъявили им обвинения.

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