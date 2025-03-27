Публициста Стомахина заочно приговорили к десяти годам колонии

facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Борис Стомахин (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бутырский суд Москвы заочно приговорил к 10 годам исправительной колонии строгого режима публициста Бориса Стомахина (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, судебная инстанция вынесла окончательный приговор в совершении преступлений, подпадающих под статьи "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Срок наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания, уточнили в ведомстве.

Впервые Стомахин был обвинен еще в 2006 году. Тогда он получил 5 лет из-за возбуждения ненависти и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

В ноябре 2011-го публицист вышел из колонии, но через 1,5 года вновь был задержан из-за своих статей, подпадавших под статью "Оправдание терроризма". За это он получил 6,5 года тюрьмы.

В 2015 году суд приговорил Стомахина к 7 годам лишения свободы по аналогичной статье. Как установило следствие и суд, подсудимый, находясь в СИЗО, передал для публикации в своем блоге текст статьи, посвященной терактам в Волгограде. В тексте он "одобряет и поддерживает действия организаторов взрывов".

В конце 2024-го он был осужден на 2 месяца за за распространение фейков о ВС РФ, а также объявлен в международный розыск.