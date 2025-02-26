26 февраля, 10:33Происшествия
Кинокритику Барабаш предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/ekaterina.barabash
Кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш предъявлено обвинение в распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, журналист опубликовала на своей странице в соцсети, которая доступна неограниченному кругу лиц, информацию, содержащую фейки о Вооруженных силах РФ. Противоправную деятельность Барабаш пресекли следователи и оперативники.
С кинокритиком уже провели следственные мероприятия. Во время допроса она признала свою вину. В ближайшее время следствие направит в Дорогомиловский районный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения Барабаш.
Барабаш была задержана утром 26 февраля в Москве.
Ранее суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской, ей назначили 7 лет 6 месяцев колонии. По данным столичной прокуратуры, ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.
СК завел уголовные дела на троих россиян за фейки о Вооруженных силах РФ