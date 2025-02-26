Кинокритику Барабаш предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/ekaterina.barabash

Кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш предъявлено обвинение в распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, журналист опубликовала на своей странице в соцсети, которая доступна неограниченному кругу лиц, информацию, содержащую фейки о Вооруженных силах РФ. Противоправную деятельность Барабаш пресекли следователи и оперативники.

С кинокритиком уже провели следственные мероприятия. Во время допроса она признала свою вину. В ближайшее время следствие направит в Дорогомиловский районный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения Барабаш.

Барабаш была задержана утром 26 февраля в Москве.

Ранее суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской, ей назначили 7 лет 6 месяцев колонии. По данным столичной прокуратуры, ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.

