Суд заочно приговорил сооснователя издания Doxa Арамяна к 10 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Армен Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд заочно приговорил бывшего редактора онлайн-журнала Doxa (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы за пропаганду терроризма и фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Юрист заявил, что сторона защиты Арамяна не согласна с решением суда. Соловьев намерен подать апелляцию.

Сооснователь журнала Doxa был внесен в перечень террористов и экстремистов в России осенью 2024 года. Арамяну предъявлено обвинение по статьям "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Между тем суд заочно арестовал гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В конце 2024 года он осквернил и повредил воинское захоронение в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Кроме того, литовец оправдывал теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".