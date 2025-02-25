Осквернивший мемориал в Судже литовец Барткевичюс заочно арестован

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гражданин Литвы Валдис Барткевичюс (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщил руководитель отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного СУ СК России Александр Пастухов.

"В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс, который ранее оправдывал террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", – передает его слова РИА Новости.

Как отметил Пастухов, к уголовной ответственности за призывы к террористической деятельности привлечен и бывший игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Между тем ФСБ России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по статьям о насильственном захвате власти, а также организации и участии в террористическом сообществе.

Основанием для возбуждения дела стали данные о создании Пономаревым в ноябре 2022 года в Польше политического движения "Съезд народных депутатов" (деятельность признана нежелательной на территории России), целью которого, по данным ФСБ, является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.