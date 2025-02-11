Экс-телеведущая Курбангалеева заявила, что Генпрокуратура РФ требует ее экстрадиции

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/farida.kurbangaleeva (Фарида Курбангалеева внесена в реестр иноагентов)

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана в России иноагентом) заявила, что полиция Чехии вручила ей письмо, в котором сообщается, что Генпрокуратура РФ требует ее экстрадиции. Пост об этом она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

"Это, несомненно, большая честь для меня... В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом", – поделилась Курбангалеева.

Она также заявила о своей уверенности в том, что ее все же не экстрадируют в Россию. По мнению экс-телеведущей, Чехия принципиальна в таких вопросах. Вместе с тем она подчеркнула, что отказалась от услуг госадвоката.

В июне 2024 года Следственный комитет России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Курбангалеевой. Она обвиняется в совершении преступления по статье о публичном оправдании терроризма.

Позже экс-ведущую программы "Вести" объявили в международный розыск. При этом в ее деле могут появиться новые обвиняемые, утверждают СМИ.

Иноагентом Курбангалееву признали в ноябре того же года. Поводом стала информация, которую она транслировала на своем YouTube-канале. Его спонсорами выступали спецслужбы Великобритании, а также Михаил Ходорковский и Илья Пономарев (признаны в России иноагентами).

