ТАСС: в деле бывшей телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

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Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле бывшей ведущей одного из российских телеканалов Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц", – указано в документе.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что в рамках дела Курбангалеевой также проводились оперативно-разыскные мероприятия в отношении ее мужа Дениса Красильникова, однако после его смерти дело было решено не возбуждать.

Экс-телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды. 9 октября Курбангалееву объявили в международный розыск.