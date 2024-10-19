Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 04:31

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: в деле бывшей телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

В деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты – CМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле бывшей ведущей одного из российских телеканалов Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц", – указано в документе.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что в рамках дела Курбангалеевой также проводились оперативно-разыскные мероприятия в отношении ее мужа Дениса Красильникова, однако после его смерти дело было решено не возбуждать.

Экс-телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды. 9 октября Курбангалееву объявили в международный розыск.

Читайте также


политикапроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика